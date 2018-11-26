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Киевские правоохранители задержали трех мужчин за кражу кабеля правительственной связи, сообщает пресс-служба столичного главка.

Во время ночной отработки территории Деснянского района на улице Братиславская сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска заметили трех мужчин, которые тянули к автомобилю кабель. Правоохранители сразу задержали злоумышленников и вызвали следственно-оперативную группу для документирования события.

На месте преступления у задержанных изъяли 79 метров похищенного кабеля правительственной связи и орудия совершения преступления. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составляет 162 тысячи гривен. Злоумышленники: 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 рождения. Молодые люди ранее попадали в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям по Киеву.

 
ForUm

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