За прошедшие сутки, 25 ноября, оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В девяти случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Травневое, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь и Лебединский. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганского и Чермалыка. Минометы же 120-го калибра захватчики трижды применили у Троицкого и один раз – в районе Луганского.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

26 ноября враг огневой активности в районе проведения операции не проявлял.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, во всех случаях открытия огня противником принимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения.

По данным разведки, за прошедшие сутки, четырех российских оккупантов было уничтожено, еще шесть – получили ранения.