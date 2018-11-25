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В сингапурском аэропорту "Чанги" открылись инсталляции по мотивам фильмов о Гарри Поттере и "Фантастические твари", пишут Українські Новини.

Так, аэропорт украсили декорациями из книг и фильмов о вселенной Гарри Поттера. В нем, в частности, воссоздали копию волшебной деревушки Хогсмид, где живут и работают маги, с железнодорожной станцией, на которую прибывает поезд "Хогвартс-Экспресс" (в терминале 3). Кроме того, в аэропорту открыли стилизованные магазины со сладостями и соответствующей атрибутикой.

Например, открылся магазин волшебных диковинок "Зонко", кондитерская "Сладкое королевство" и кафе Мадам Паддифут.

В то же время терминалы 1 и 2 украсили декорации из фильма "Фантастические твари и где они обитают".

Пассажирам предлагается нарядиться чародеем, вооружиться волшебной палочкой, а также освоить азы квиддича (вымышленная спортивная игра, в которую играют персонажи романов о Гарри Поттере).

Декорации можно будет увидеть в аэропорту весь праздничный сезон, до середины февраля 2019 года.
ForUm

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