В Киеве в микрорайоне Бортничи произошел пожар. В жилом доме по улице Евгения Харченко загорелась квартира на третьем этаже.

В огне погибла женщина. Об этом Информатор сообщает с места события.

Возгорание произошло около 21:40. В квартире жила 53-летняя женщина, ее спасти не удалось. Как нам рассказали жильцы дома, прошлой ночью у нее умер муж. Также в квартире находились собака и кот. Пес задохнулся, а кота спасли пожарные.

Квартира выгорела почти полностью, а подъезд затянул едкий дым. Спасатели эвакуировали весь подъезд 5-этажного дома. На месте событий работало три единицы пожарной техники, медики и полиция. Около 23:50 пожар был ликвидирован.

Ккак ранее сообщила пресс-служба ГосЧС, пожар в здании Львовской областной клинической больницы медицинского института ликвидирован.