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Сирийский город Алеппо обстреляли снарядами, начинёнными отравляющим газом, в результате чего пострадали 107 мирных жителей. Об этом сообщило сирийское государственное агентство новостей САНА, передает 112 Украина.

Обстрелу подверглись северо-западные районы города, примыкающие к линии фронта большинство снарядов упали в районе улицы аль-Нил в квартале Эль-Халидия. Люди в зоне поражения начали массово задыхаться, их свозят в больницы, где им оказывают медицинскую помощь. Среди пострадавших много детей.

В Минобороны России уточняют, что в результате химической атаки пострадали 46 человек, в том числе 8 детей. Российские военные химики прибыли в Алеппо для помощи пострадавшим.

Официальные сирийские власти, лояльные президенту Башару Асаду, сообщают, что по Алеппо били из 120-миллиметровых минометов. Виновными в обстреле там считают боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джебхат-ан-Нусра").

Как сообщалось ранее, в ночь с 29 на 30 апреля ракетный удар поразил базы проасадовских сил на территории Сирии.
ForUm

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