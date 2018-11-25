В Кременчуге Полтавской области правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в хулиганстве с применением оружия, пишиет Судебно-юридическая газета.

Возле одного из магазинов в Крюковском районе неизвестные на автомобиле Skoda открыли огонь по автомобилю Daewoo и повредили транспортное средство. Владелец машины и его товарищ в это время находились в салоне.

После обстрела мужчины скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. В ходе оперативных мероприятий полицейские Кременчуга задержали мужчин в селе Чечелево Кременчугского района. На месте происшествия изъято оружие.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины).

Как сообщалось ранее, одной из основных версий стрельбы в Луцке следствие рассматривает бандитские разборки двух групп.