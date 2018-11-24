также в разделеМир
Слишком хороша для него: Светская львица рассталась со своим бойфрендом 17
Скончался режиссер приключений молодого Индианы Джонса 17
В Сети показали, как может выглядеть внедорожник от Bugatti 58
Google запатентовала VR-обувь для дополнительного погружения в игру 16
Известный производитель смартфонов представил необычный гаджет 28
Протесты в Париже: Полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов 17
Сегодня годовщина смерти легендарного Фредди Меркьюри 84
Google приступила к тестам новой операционной системы 44
Lamborghini хочет реанимировать свой легендарный спорткар 23
В США возле магазина застрелили двух человек 36
На берег британского Мейблторпа выбросило тысячи морских обитателей 41
Суд дал ход иску Генпрокуратуры к фонду президента Трампа 19
В Северной Каролине гуманоид перепугал местных жителей 72
В Исландии открылся уникальный отель с прозрачными номерами 107
Песков объяснил вертолеты с людьми в сетках над Кремлем 214
В ПАСЕ отклонили все требования РФ к регламенту, кроме одного 97
Польша временно ввела проверки на границе 42
В Пакистане на рынке прогремел взрыв, десятки погибших 15

На юге Афганистана в провинции Кандагар разбился военный вертолет, в результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

Сообщается, что вертолет разбился при аварийной посадке в районе Маруф. В результате крушения погибли два человека и еще двое пострадали. По данным местной полиции, вертолет загорелся в воздухе. В то же время террористическая организация «Талибан» заявила о причастности к инциденту.

На данный момент официальной версией считается технический сбой. Также сообщается, что в момент аварии на борту находились около 20 военных, а авария произошла во время взлета.

Как сообщалось ранее, вертолет афганской армии упал в западной провинции Фарах, все 25 человек, находившиеся на борту, погибли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2864 грн.
7
Теги