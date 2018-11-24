На юге Афганистана в провинции Кандагар разбился военный вертолет, в результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

Сообщается, что вертолет разбился при аварийной посадке в районе Маруф. В результате крушения погибли два человека и еще двое пострадали. По данным местной полиции, вертолет загорелся в воздухе. В то же время террористическая организация «Талибан» заявила о причастности к инциденту.

На данный момент официальной версией считается технический сбой. Также сообщается, что в момент аварии на борту находились около 20 военных, а авария произошла во время взлета.

Как сообщалось ранее, вертолет афганской армии упал в западной провинции Фарах, все 25 человек, находившиеся на борту, погибли.