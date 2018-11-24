В Киеве представители правозащитных организаций и общественные активисты наклеили наклейку в виде трещины на Арку дружбы народов. Об этом сообщила координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак в Facebook, передает Громадське радіо.

По словам Томак, цель такой акции - привлечение внимания к судьбе граждан Украины, заключенных Россией украинский и высказывания требования ко всем, от кого это зависит, прилагать как можно больше усилий для освобождения заложников Кремля.

«После прекращения голодовки Олегом Сенцов и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украины не имеет казаться, будто «теперь все ок», - написала Томак.

Также Томак добавила, что такой акцией все ее участники не ставят под сомнение культурную и историческую ценность памятника «Арка Дружбы народов» и отвергают, любые возможные спекуляции по этому поводу.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не понимает, почему в Киеве до сих пор стоит Арка дружбы народов.