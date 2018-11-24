также в разделеОбщество
В Киеве прошло шествие памяти жертв Голодомора 9
Врач назвала фрукты, которые помогут справиться с вирусами 27
Рак легких: Эти профессии увеличивают шанс заболевания 35
Украинской журналистке запретили въезд в РФ на 10 лет 45
Володарский: Закон об усилении ответственности за «пьяное» вождение «дырявый» 27
Президент Украины с супругой почтили память жертв Голодомора 34
Минздрав: Историю болезни, справку и рецепт можно будет получить онлайн 17
В РПЦ прокомментировали решение Минюста Украины по Почаевской лавре 60
ИМИ: Только 14% интернет-СМИ открыли информацию о владельце 33
23 ноября. Картина дня 35
В сети показали фото 21-летней любовницы главаря «ДНР» 168
Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП 63
Суд отпустил двух коммунистов-сепаратистов по закону Савченко 31
В Карпатах в ближайшие дни выпадет до 30 см снега 24
Альбом украинской группы получил в Польше статус «Золотого» 25
На Донбассе будут судить экс-главу военно-гражданской администрации 55
Дело МН17: Родственники жертв подали иск к России в ЕСПЧ 40
Дело Гандзюк: В Херсонском облсовете заявили, что Мангер в отпуске 30

В Киеве представители правозащитных организаций и общественные активисты наклеили наклейку в виде трещины на Арку дружбы народов. Об этом сообщила координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак в Facebook, передает Громадське радіо.

По словам Томак, цель такой акции - привлечение внимания к судьбе граждан Украины, заключенных Россией украинский и высказывания требования ко всем, от кого это зависит, прилагать как можно больше усилий для освобождения заложников Кремля.

«После прекращения голодовки Олегом Сенцов и Владимиром Балухом тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украины не имеет казаться, будто «теперь все ок», - написала Томак.

Также Томак добавила, что такой акцией все ее участники не ставят под сомнение культурную и историческую ценность памятника «Арка Дружбы народов» и отвергают, любые возможные спекуляции по этому поводу.

Как сообщалось ранее, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не понимает, почему в Киеве до сих пор стоит Арка дружбы народов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2864 грн.
21
Теги