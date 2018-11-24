Уже более двух лет в сети активно обсуждают Fuchsia OS — секретную операционную систему Google, мини-версию которой уже сейчас можно опробовать на смартфонах и компьютерах. По данным Bloobmerg, через 5 лет компания завершит ее разработку и выпустит в качестве полноценной замены Android и Chrome OS, пишет internetua.com.

Сегодня в интернете появилась свежая информация о разработке Fuchsia: по данным китайских разработчиков, уже сейчас система тестируется на смартфоне Honor Play. Китайская компания с прошлого года принимает активное участие в создании «фуксии», но до этого момента о тестировании ее на коммерческих смартфонах речи не было.

На данный момент операционная система работает только на устройствах с процессором Kirin 970, а список таковых довольно длинный: Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Huawei P20, P20 Pro, Mate RS Porsche Design, Huawei Nova 3, Honor V10, Honor View 10, Honor 10 и Honor Note 10. Образа системы, конечно, нет.

Источники из Китая отмечают, что на данном этапе тестирования рано говорить о Fuchsia как о полноценной операционной системе. Сейчас разработчики только тестируют код и ядро, а никакой оболочки и пользовательского интерфейса нет.

Как сообщалось ранее, презентация новых смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL от Google смутила экспертов в том, что за все время показа ни один сотрудник компании не упомянул название операционной системы, на которой они работают. Это оказалось очень странным, ведь ранее Google активно продвигала бренд Android на каждом своем мероприятии.