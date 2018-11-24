Зима — не только праздники, но и дополнительные расходы: на теплую одежду, отопление, дорожающие продукты. «Сегодня» подсчитала, насколько дороже обойдется зима по сравнению с летом молодому холостому киевлянину, проживающему в 30-метровой квартире.

Поесть и одеться

Стоимость меню зимой повышается по двум главным причинам: подорожание свежих овощей и большее потребление калорийных продуктов (сало, мясо), ведь в холод человек тратит больше энергии. Например, кило свежих помидоров стоит сейчас не 15, а 50 грн, примерно столько же надо отдать за 3-литровую банку консервированных. А за 1 кг хорошего свежего сала, которое летом едят мало, зимой придется выложить 100—120 грн. Опустив детальные расчеты, можно сказать: расходы на питание зимой увеличиваются где-то на 25%. То есть мужчина, завтракающий и ужинающий дома, зимой потратит на еду примерно 3800 грн в месяц.

Если вы решили полностью обновить зимний гардероб, пальто или куртка обойдутся в 2900—3000 грн, пуховик — 5000. Свитер — 320—350 грн, теплые брюки с начесом — 800—900 грн, шапка, перчатки и 2—3 пары шерстяных носков — еще 550—600 грн. На обуви экономить не стоит, поэтому за теплые мужские ботинки на меху придется выложить 2900—3900 грн. Итого обновки облегчат кошелек на 11,5—13,5 тыс. грн.

Коммуналка

Дополнительные расходы зимой — отопление. Для квартиры в 30 кв. м средние счета за тепло составят от 600 грн/мес. при умеренных морозах и до 800 грн, когда на улице –20. За три месяца набегут дополнительные 2000 грн по сравнению с летом. Приблизительно вдвое вырастут счета за электричество, ведь зимой световой день короче, а после первых дешевых ста киловатт-часов (по 90 коп./кВт*ч) последующие стоят на 90% больше (1,68 грн/кВт*ч). То есть, если летом обычно хватает на месяц 90—100 кВт*ч, зимой нужно не менее 130 кВт*ч — в деньгах это соответственно 157 грн вместо 81—90 грн.

Лекарства

Чтобы сократить траты на лечение гриппа и простуды, врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. Ее стоимость 350—400 грн. Тогда, если одеваться по погоде и не перемерзать, по словам эскулапов, шансы не заболеть близки к 100%. То есть потратиться на прививку выгоднее, чем потом лечиться — расходы на лекарства обойдутся минимум в 600 грн: таблетки для горла стоят 110—120 грн, спрей для носа — 80—140 грн, противогриппозное — 200—220 грн.

Итого основные зимние траты за три месяца составят 25—27 тыс. грн — даже если не обновлять зимний гардероб, они, по сравнению с летом, вырастут примерно на 5000 грн. И это без праздничных затрат...

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на алкогольные напитки.

В частности минимальные розничные цены на водку повышены на 12,4%, или на 9,85 гривен до 89,4 гривен/бутылка емкостью 0,5 л.