В одном из судов Одессы при рассмотрении земельных вопросов возник конфликт между представителями двух сторон, сообщает пресс-служба облполиции.

Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время судебного заседания между группами поддержки сторон – участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация», - сообщили в полиции.

Анкетные данные всех доставленных в полицию установлены: большинство из них - жители других регионов Украины. Сейчас правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу.