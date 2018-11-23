Подозреваемый в убийстве девятилетней жительницы Белгород-Днестровского района задержан, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Он оказался квартирантом семьи погибшей. Злоумышленник изнасиловал и задушил ребенка.

Напомним, тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено сегодня утром в заброшенном деревенском доме. Погибшей оказалась местная жительница, которая жила у своих родственников.

Полицейские сразу же приступили к выяснению обстоятельств трагедии и уже в течение часа вышли на след злоумышленника. Он оказался 28-летним гражданином соседнего государства, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и пока временно проживал с родственниками девочки.

Сначала мужчина не признавал своей вины и всячески пытался избежать ответственности. Однако доказательства, собранные правоохранителями, оказались убедительными, и злоумышленник заговорил.

Подозреваемый рассказал, что накануне они с хозяевами дома выпивали. Все это время ребенок был дома. Ночью, когда все уже спали, девочка проснулась и хотела пойти в туалет. Здесь он ее и встретил.

По словам мужчины, чтобы девочка не сопротивлялась, он сначала придушил ее, после чего отнес в заброшенный дом по соседству и изнасиловал. Оставив раздетую девочку на полу, изверг пошел спать.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия. По указанным фактам начато уголовное производство по статьям 152 ч.4 (изнасилование), 153 ч.3 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и 115 ч.2 п.п.2,9,10 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В его рамках будет назначен ряд экспертиз, которые установят как окончательные причины смерти ребенка, так и вменяемость подозреваемого.

Следствие продолжается.