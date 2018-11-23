также в разделеОбщество
23 ноября. Картина дня 15
В сети показали фото 21-летней любовницы главаря «ДНР» 40
Минюст отменил передачу Почаевской лавры УПЦ МП 29
В Карпатах в ближайшие дни выпадет до 30 см снега 17
Альбом украинской группы получил в Польше статус «Золотого» 16
На Донбассе будут судить экс-главу военно-гражданской администрации 38
Дело МН17: Родственники жертв подали иск к России в ЕСПЧ 24
Дело Гандзюк: В Херсонском облсовете заявили, что Мангер в отпуске 26
СБУ рассказала об очередных случаях вербовки украинцев спецслужбами РФ 22
КС признал незаконным админарест на 15 суток до апелляции 31
Задержаны злоумышленники, облившие зеленкой главу ВККС 21
На Украину надвигается мощный снегопад 1655
Херсонский коррупционер Вакуленко дал показания, что действовал в сговоре с главой ГАСИ Кудрявцевым 22
В Германии 93-летняя украинка впервые в жизни получила украинский паспорт 33
Зарплата военных в 2019 году вырастет на 30% 30
Представитель Порошенко поедет на синод Вселенского патриархата 25
Гройсман хочет уволить 99 глав районов, где нет теробщин 22
СМИ: Прокурор САП Сымкив «дружит семьями» с криминальным авторитетом 143

Суд признал виновными в сепаратизме и отпустил 2 руководителей городского комитета Коммунистической партии Украины, раздававших  газеты «Новороссия» в центре Каменского (ранее - Днепродзержинск) Днепропетровской области в 2014 году.

Об этом говорится в приговоре суда от 19 ноября, передают Українськi Новини.

Обвиняемые – первый секретарь Днепродзержинского городского комитета КПУ Сергей Ткаченко и второй секретарь районного комитета КПУ Денис Тимофеев – были задержаны Службой безопасности Украины в сентябре 2014 года.

Было установлено, что коммунисты в июле 2014 года в центре Днепродзержинска распространяли газеты «Новороссия», в которых содержались сепаратистские призывы к свержению государственной власти в Украине.

При этом газеты распространялись скрытно внутри газеты «Информационный бюллетень Днепродзержинского горкома КПУ Прометей».

Кроме того, правоохранители по месту жительства коммунистов обнаружили арсенал оружия, а именно гранаты и около 200 грамм тротила.

Оба подсудимых не признали свою вину и заявили суду, что всегда выступали за целостность Украины, а боеприпасы вообще не могли дома хранить, так как у них есть малолетние дети.

Рассмотрев дело, суд заявил, что не принимает во внимание результаты экспертизы боеприпасов, поскольку они были составлены экспертами, которые не имели права принимать участие в данном уголовном производстве.

Таким образом, и Ткаченко, и Тимофеев оправданы по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

В то же время суд признал коммунистов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2  ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса и приговорил Ткаченко к 3 годам, а Тимофеева - к 2 годам лишения свободы.

В то же время суд освободил их от наказания, так как по «закону Савченко» (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) они уже отбыли положенный срок (подсудимые находились под арестом с сентября 2014 по апрель 2016 года).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги