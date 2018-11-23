Суд признал виновными в сепаратизме и отпустил 2 руководителей городского комитета Коммунистической партии Украины, раздававших газеты «Новороссия» в центре Каменского (ранее - Днепродзержинск) Днепропетровской области в 2014 году.

Об этом говорится в приговоре суда от 19 ноября, передают Українськi Новини.

Обвиняемые – первый секретарь Днепродзержинского городского комитета КПУ Сергей Ткаченко и второй секретарь районного комитета КПУ Денис Тимофеев – были задержаны Службой безопасности Украины в сентябре 2014 года.

Было установлено, что коммунисты в июле 2014 года в центре Днепродзержинска распространяли газеты «Новороссия», в которых содержались сепаратистские призывы к свержению государственной власти в Украине.

При этом газеты распространялись скрытно внутри газеты «Информационный бюллетень Днепродзержинского горкома КПУ Прометей».

Кроме того, правоохранители по месту жительства коммунистов обнаружили арсенал оружия, а именно гранаты и около 200 грамм тротила.

Оба подсудимых не признали свою вину и заявили суду, что всегда выступали за целостность Украины, а боеприпасы вообще не могли дома хранить, так как у них есть малолетние дети.

Рассмотрев дело, суд заявил, что не принимает во внимание результаты экспертизы боеприпасов, поскольку они были составлены экспертами, которые не имели права принимать участие в данном уголовном производстве.

Таким образом, и Ткаченко, и Тимофеев оправданы по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

В то же время суд признал коммунистов виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса и приговорил Ткаченко к 3 годам, а Тимофеева - к 2 годам лишения свободы.

В то же время суд освободил их от наказания, так как по «закону Савченко» (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) они уже отбыли положенный срок (подсудимые находились под арестом с сентября 2014 по апрель 2016 года).