На территории Кремля в минувший четверг проходили регулярные учения спецслужб, это нормальная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я могу подтвердить, что проходили учения, ничего в этом нет экстраординарного. Вы знаете, что Кремль – это действующая резиденция главы государства и, хотя большая часть резиденции открыта для публики – это, естественно, режимный объект», - сказал Песков, комментируя появившиеся накануне в соцсетях фото- и видеокадры, на которых с территории Кремля поднимаются военные вертолеты, под одним из них на платформе находятся люди в камуфляже, передает Интерфакс.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, «проведение подобных учений вполне нормальная практика».
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