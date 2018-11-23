Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотрит вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для генерирующих предприятий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

«Сегодня будем рассматривать тарифы для генерирующих предприятий. Если учесть представленные предложения - оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года вырастет более чем на 15%», – отметила она.

По словам Кривенко, «Энергоатом» просит повысить тариф на производство электроэнергии на 65%. После повышения рентабельность компании составит 38%, а доход увеличится на 27 млрд, что сопоставимо с половиной фонда всех субсидий Украины. «Чем обосновано такой рост тарифа? Компания предоставила объяснения общим количеством 22000 страниц! Но такое огромное количество документов обосновывает только 3,5 млрд гривен средств на инвестиции», – подчеркнула она.

Кроме того, по словам Кривенко, «Укргидроэнерго» предлагает повысить свой тариф на 46% для увеличения дохода на 3,5 млрд грн.

«ТЭЦ считают, что в следующем году им нужен дополнительный доход в размере 4,6 млрд и для этого мы должны увеличить тариф на 21%», – подытожила она.