Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что председатели государственных администраций в 99 районах, в которых не создано ни одной объединенной территориальной общины, должны быть уволены.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Укринформ.

«99 районов есть сегодня в Украине, в которых еще не создано ни одной объединенной территориальной общины. На прошлом или позапрошлом заседании правительства я дал поручение представить кандидатуры таких нерадивих председателей райгосадминистраций, не способных сделать эффективную систему, которая дала бы людям совсем другое качество жизни. Поэтому, пожалуйста, вносите предложения, мы сразу будем обращаться к Президенту, чтобы таких руководителей увольнять. Понимание Президента в этом вопросе есть», - отметил Гройсман.

Он призвал народных депутатов предоставить правительству соответствующую информацию из округов, «и мы поставим вопрос об их увольнении».

Напомним, по данным на начало ноября, в Украине созданы 838 объединенных территориальных общин.

Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что властям Украины когда-то придется переходить к «принудительному» объединению общин.