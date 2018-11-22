Президент Петр Порошенко убежден, что изменения в Конституцию относительно закрепления стремления Украины к членству в ЕС и НАТО станет уверенным месседжем для Москвы о том, что Украина расстается с ней окончательно и бесповоротно. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО, на вступление в Евросоюз, мы посылаем месседж и в Москву: мы расстаемся, окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз. И ни у кого не будет (такого права. - Ред), потому что это суверенное право Украины как страны, которая уверенно идет своим путем», - заявил Петр Порошенко.

Президент также отметил, что принятие этих изменений в Основной закон - это дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил. «Угрозу такого реванша я точно не хочу преувеличивать, но также призываю ее не игнорировать и не недооценивать. Мы должны гарантировать все вместе неотвратимость европейского и евроатлантического курса. Это - наша с вами ответственность перед нынешним и будущими поколениями», - сказал он.

Глава государства напомнил, что еще в 2014 году в закон об основах внешней и внутренней политики была возвращена норму о евроатлантической интеграции. «Эти качели, когда фундаментальный закон правится туда-сюда простым большинством голосов, нам с вами, дорогие друзья, следует сломать. И мы с вами это сделаем поправками к Конституции - нашим сегодняшним голосованием, которое, я тешу себя надеждой и уверен, что должно объединить этот зал, какие бы политические противостояния на сегодняшний день не звучали в Украине», - сказал он, выразив надежду , что на следующей сессии в феврале 2019 года эти изменения в Конституцию будут приняты окончательно.

Порошенко также подчеркнул, что фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и Евросоюз, мы посылаем очень мощный месседж о серьезности и необратимости своих намерений нашим партнерам по обе стороны Атлантики.

«На прошлой неделе, кстати, в Вашингтоне, на основании моей договоренности с президентом Трампом, прошло заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США. И хочу отметить, что в итоговом заявлении Соединенные Штаты еще раз подчеркнули: Украина будет в НАТО. Точка», - сказал Президент.

Он также напомнил, что летом эта перспектива была документально подтверждена в финальной резолюцией Брюссельского саммита НАТО, во время которого глава государства принимал участие в заседании Украина-НАТО и Грузия-НАТО. «И среди 19 выступающих, все 19 глав государств и правительств твердо призвали оказать немедленную перспективу членству для Украины и Грузии и подтвердили решение, принятое еще в 2008 году в Бухаресте: двери Альянса для Украины открыты», - отметил Порошенко.

«Да, на Западе не все в восторге от нашей настойчивости, и многие по старой привычке привык оглядываться на Москву. Так же, как и некоторые в этом зале. Но разве это может нас, украинцев остановить?» - подчеркнул Глава государства.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).