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У берегов аннексированного Крыма в Керчь-Еникальском канале затонул российский сухогруз, на борту которого находилось 3300 тонн зерна, передает ТАСС.

«На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров затонула баржа с зерном (масса груза - 3300 тонн). Инцидент произошел в 600 метрах от берега. Порт приписки – Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются, движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет», -  сообщили в так называемом ГУ МЧС по Крыму.

В судоходной компании «Аракс», которой принадлежат баржа и буксир, заявили, что поднимать баржу не планируют.

«Члены экипажа не пострадали, 10 человек, россияне. Баржа вряд ли будет поднята, операция крайне дорогостоящая. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды», - сказал собеседник.

Он уточнил, что судно шло на выгрузку в порт Кавказ. И баржа, и груз были застрахованы, уточнили в компании. Ущерб компании пока не установлен.
ForUm

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