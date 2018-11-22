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В связи с расширением в 2017 году объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Буковые леса и древние леса Карпат и других регионов Европы» (за счет участков в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Хмельницкой областях) правительство утвердило новый план сохранения этих лесов и устойчивого развития территорий, прилегающих к ним. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов.

В частности, правительственной программой предусмотрено проведение ремонта и обеспечение содержания дорог, ведущих к участкам буковых лесов и древних лесов Карпат, а также улучшение условий для дальнейшего развития национальных природных парков, участки которых вошли в объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Речь идет об Ужанском НПП, «Зачарованный край», «Синевир», «Подольские Товтры», а также природных заповедниках «Горганы» и «Расточье» и Карпатском биосферном заповеднике.

Планом сохранения предусмотрено также осуществление мероприятий по переоснащению систем отопления в админзданиях, строительство канализационных сетей, организацию регулярного удаления отходов на территориях, прилегающих к буковым лесам, а также возможность создания новых рабочих мест за счет привлечения инвестиций предпринимателей, которые готовы заниматься переработкой ягод, грибов и других дикорастущих плодов.

Отдельно говорится о создании и внедрении единой интегрированной системы управления объектом ЮНЕСКО и усиления международного сотрудничества на уровне ученых, занимающихся изучения буковых лесов и лесов, которые остаются уникальными экосистемами, сохранившимися в Европе после последнего Ледникового периода.

Напомним, летом 2017 года в состав украинско-словацко-немецкого объекта всемирного наследия «Девственные буковые леса Карпат» внесли 63 участка древних буковых лесов из 10 европейских стран. Тогда же список объектов мирового наследия вместе с бамбуковыми ячейками из Албании, Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Италии, Румынии, Словении, Испании был дополнен украинским участками, которые охраняются в национальных природных парках «Синевир», «Зачарованный край» и «Подольские Товтры» и природных заповедниках «Горганы» и «Расточье».

В ноябре 2017 Президент Украины подписал указ о разработке и утверждении плана мероприятий, направленных на сохранение и развитие украинской части природного объекта всемирного наследия «ЮНЕСКО» «Буковые леса и древние леса Карпат и других регионов Европы».
ForUm

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