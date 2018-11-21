В Турции суд вынес пожизненные приговоры 74 участникам неудавшегося военного переворота в 2016 году. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источник.

Подозреваемые входили в составы военных формирований, которые действовали на территории Анкары в ночь попытки переворота.

По словам источника, 74 из 263 подозреваемых получили пожизненные сроки за попытку свержения конституционного строя. Приговоры в отношении еще 189 человек будут вынесены отдельно.

Как сообщалось, в июле текущего года в Турции завершилось чрезвычайное положение. Режим ЧП был введен в Турции после попытки захвата власти военными в июле 2016 года.

4 октября 2017 в Турции к пожизненному тюремному заключению приговорили 34 экс-военных, которых обвинили в намерении убить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в движегнии Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Их действия были пресечены. Погибло 250 человек.