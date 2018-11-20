Американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

«Северная Каролина в лице губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решениемпринял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Американский штат Орегон стал 19-м по счету, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.