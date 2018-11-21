Партия «Регионы, вперед!» объявила о старте предвыборной кампании. Для этого один из лидеров политсилы Михаил Бродский был отправлен агитировать на свиноферму в Чугуеве Харьковской области. Неожиданная для политиков национального масштаба локация была выбрана специально, чтобы обратить внимание общественности на проблемы села, сообщает From-UA.

Украинский аграрный сектор является локомотивом экономики, в то время как сельская местность несправедливо обделено вниманием. «Я киевлянин и никогда не жил в селе, но хорошо понимаю, каков импульс ему нужен. Разведение свиней - один из ярких примеров, как зарабатывать деньги. Мне хватает опыта, но учить этому людей я не собираюсь, достаточно предоставить им условия. Партия «Регионы, вперед!» будет защищать интересы простого украинского фермера-свиновода», - комментирует визит Михаил Бродский.

Он отмечает перспективную нишу на международных рынках для украинской свинины. «Квоты, которые выставляет Европейский союз, конечно, негативно сказываются на экспортном потенциале. Но здесь еще нужно разобраться, действительно ли рынок ЕС является приоритетным для украинской свинины. Партия «Регионы, вперед!» ставит во главу угла перезагрузку работы торгово-промышленных палат, которые функционируют при посольствах Украины в странах Африки и некоторых государствах Ближнего Востока», - пообещал свиноводам Михаил Бродский.

Политик убежден, что благодаря свиноводству, украинский агросектор может достичь половины в структуре ВВП. Для этого Кабмин должен уделить особое внимание не только растениеводческим компаниям, некоторые из которых получают миллиардные дотации из госбюджета, «на карандаш» нужно взять мелких и средних фермеров, которые специализируются на свиноводстве. «Мы что, разве не можем откармливать свиней используя технологии, которые позволяют повышать добавленную стоимость? Я ел украинскую свинину, она имеет отличные вкусовые качества! Вес тушек нельзя повышать, используя вредные вещества. Это знаю даже я, киевлянин. Тогда нам, вашим будущим представители во власти, будет проще найти новые рынки сбыта», - говорит Бродский на Харьковщине.

Также он отказался сравнивать свою публичную активность с политикой лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, который тоже часто ездит в регионы и фотографируется с коровами. «Подобное мог предположить только политически неграмотный невежда, который даже не может отличить быка от свиньи», - высказался на животноводческой ферме Михаил Бродский.