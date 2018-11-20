В Ливии освобождены трое украинских моряков, которые были членами экипажа судна Nivin, удерживаемого нелегальными мигрантами.
Об этом сообщает департамент консульской службы Министерстве иностранных дел Украины в Twitter.
«Судно Nivin (порт Мисурата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в т.ч. трех граждан Украины. Украинские моряки - в безопасности», - сказано в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время