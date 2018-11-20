Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой, заявляет ассоциация «Укрводоканалэкология».

«Кабинет Министров Украины исключил из проекта Закона Украины «О государственном бюджете на 2019» средства, предусмотренные для финансирования программы «Питьевая вода Украины», которая была принята на поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году», - говорится в сообщении.

Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривен из государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено всего 208 млн грн.

«По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потери воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг», - заявили в ассоциации.

Благодаря усилиям народных депутатов межфракционного объединения «Питьевая вода» в 2018 году средствами госбюджета предусмотрено финансирование проектов на сумму 200 млн грн. Был проведен конкурсный отбор проектов области, сейчас выполняются запланированные работы. Однако выделение основной суммы средств предусмотрено на конец года, что говорит об определенном риске получения их в полном объеме.

Ситуацию осложняет тот факт, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд гривен разницы в тарифах. Выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги.

«Водоканалы Украины имеют инвестиционные программы за счет тарифов, но средства, предусмотренные этими программами, являются мизерными по сравнению с масштабами необходимых работ», - говорится в заявлении.

По подсчетам экспертов, сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины, составляет около 40 млрд долларов США.

«Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения», - заявили в ассоциации.

«Укрводоканалэкология», которая объединяет водопроводно-канализационные предприятия, требует от Верховной Рады и Кабинета Министров предусмотреть в проекте бюджета Украины на 2019 средства для финансирования программы «Питьевая вода».

Ассоциация от имени водоканалов Украины обратилась с официальным письмом к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам, в котором просит не допустить доведения до коллапса водопроводно-канализационной отрасли и инициировать внесение необходимых изменений в проект Закона Украины «О государственном бюджете на 2019».