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За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе – 9 раз с применением запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Травневое, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитникам Чермалыка и хутора Вольного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров.

В ходе боевых действий, трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, трех боевиков российских оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено, а еще шесть оккупантов получили ранения.

 
ForUm

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