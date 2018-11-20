также в разделеПроисшествия
Акция «евробляхеров»: На трассе Киев-Чоп ищут взрывчатку 13
В Днипре BMW столкнулся с 9 автомобилями 32
В Белой Церкви 14-летняя девочка выбросилась из окна 8-го этажа 28
ООС: Боевики активизировали обстрелы, трое военных ранены 14
На Харьковщине на работницу базы отдыха напал медведь 51
В Донецкой области на блокпосту со стрельбой остановили автомобиль 23
На Киевщине мужчина застрелил магазинного вора 86
На Львовщине нашли мертвым военнослужащего 24-й ОМБр 19
На Виннитчине в жутком ДТП погибли 3 человека 63
В Харькове избили экс-главу «Восточного корпуса» Ширяева 157
На Херсонщине горело общежитие, пострадали студенты 24
На Хрьковщине столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертвы 36
Сутки в ООС: ситуация обострилась, один военный погиб 36
Пограничник, которого сбило авто контрабандистов, умер 78
На Сумщине депутату сожгли авто 33
В Ирпене ограбили инкассаторов, введен план «Перехват» 101
ООС: Боевики стреляли из тяжелых минометов, один военный погиб 25
В Ужгороде Porsche сбил 12-летнюю девочку 24

За минувшие выходные в Киевской области шесть человек погибли от переохлаждения, сообщает пресс-служба полиции.

Четверо из них – скончались на остановке общественного транспорта.

Как отмечают медики, смерть от холода чаще всего вызывает злоупотребление спиртными напитками. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела и приводит к быстрой потере тепла. Это мешает сосудам уберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, спиртные напитки могут ослаблять ваш контроль над ситуацией, мешает уберечься от повреждений. Вызвать переохлаждение также может недостаточно теплая или влажная одежда, тесная и мокрая обувь, длительное нахождение на улице в неподвижном положении.

Основные симптомы переохлаждения: бледность и онемение кожи, слабость в теле, сонливость, снижение температуры тела.

В случае переохлаждения следует как можно быстрее войти в теплое помещение; двигать конечностями, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах, только не слишком энергично, чтобы не повредить замерзшим тканям; пить теплые напитки, кроме алкоголя.

Для согревания не используйте грелку, тепло плиты или камина. Пораженные участки теряют чувствительность, поэтому можно легко нанести себе ожоги.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, надо соблюдать простые рекомендации: одевайтесь тепло, не злоупотребляйте алкоголем.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги