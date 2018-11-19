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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун запустила флешмоб против всемирно известного интернет-магазина Amazon.com, на платформе которого продаются товары с символикой террористической организации «ДНР».

«Amazon.com - глобальная торговая онлайн-платформа продает товары с символикой самопровозглашенной террористической республики «ДНР». Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса», - написала она в Facebook.

«Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм. Адрес: [email protected] Требуйте остановить продажу товаров, которая усиливает гибридную войну России против цивилизованного мира», - добавила и.о. министра.

По словам Супрун, каждый должен осознавать, что поддерживая страну-агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, он поддерживает войну и смерть.

 
ForUm

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