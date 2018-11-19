Наемники российских частных военных компаний (ЧВК) и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Об этом сообщил председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев, пишет Радио Свобода.

Обращение к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, которые представляют 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.



«Мы, граждане РФ, ветераны вооруженных сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского статута Международного уголовного суда, просим возбудить расследование на основании изложенной ниже информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда», - говорится в обращении в суд.

Авторы обращения утверждают, что «с русскими наемниками заключаются юридически ничтожные договоры, не регламентируют работу в условиях боевых действий».

«Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях, - отмечают авторы обращения. - Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим прокурора возбудить уголовное дело по статье 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта «насильственное исчезновение людей».

Москва неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах. В то же время, по сообщениям, только в Сирии погибли более 100 российских наемников.

Одной из наиболее известных частных военных компаний «ЧВК Вагнера» руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным.