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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в столичном регионе канал сбыта в Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной террористической организации «Исламское государство».

По данным пресс-центра СБУ, граждане стран Центральной Азии, используя поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другой азиатской страны из-за связей с ИГИЛ.

Сотрудники СБУ задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного производства и боеприпасов к ним.

Одного из участников группировки правоохранители задержали. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Установлено, что задержанный мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансирования преступлений террористического характера.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.  
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