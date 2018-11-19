Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барньє заявил о поддержке соглашения о выходе Великобритании со стороны стран союза, сообщает «Новое Время».

По словам Барнье, 27 национальных министров ЕС в целом одобрили проект соглашения о выходе Великобритании из состава союза.

«Прогресс в переговорах о выходе Великобритании, достигнутый в Брюсселе и в Лондоне налицо...В глобальном плане, сделка справедливая и сбалансированная», - сказал Барнье.

Напомним, ранее Великобритания и Европейский Союз согласовали план премьера Терезы Мэй по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 миллионов фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, «если не произойдет ничего чрезвычайного».