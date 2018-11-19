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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявление премьер-министра Польши Матеушу Моравецкого о возможном нападении РФ на Киев в случае строительства «Северного потока-2» неудачной инсинуацией, сообщает ТАСС.

«Это неудачное заявление. «Северный поток-2» - это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, причем он экономически привлекателен не только для поставщика - Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии», - сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, объемы потребления газа в Европе растут, в особенности в странах, играющих «роль локомотива европейской экономики». «Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский, но эта продукция дороже, ощутимо дороже, соответственно экономика говорит сама за себя», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь назвал подобные инсинуации попыткой политизировать проект. По его словам, поступает много угроз и нападок со стороны США, и это является «проявлением нечестной конкуренции» и ничем не прикрытой попыткой навязать Европе «дорогое американское топливо».

Напомним, Моравецкий заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может поспособствовать дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины.
ForUm

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