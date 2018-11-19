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Во Франции в ходе протестов против повышения цен на топливо пострадали более чем 400, сообщает 112 Украина.

«Были нападения, драки, ножи. В некоторых местах было много алкоголя, что привело к идиотскому поведению», - заявил местный прокурор.

Среди раненых 14 – в серьезном состоянии. 

Были опрошены более 300 человек, из них 157 взяты под стражу. 

Всего в стране прошли более 2000 акций различного масштаба, в которых принимали участие до 288 тыс. человек. Демонстранты также устраивают блокады на дорогах. 

Также одна женщина погибла. Ее задавил автомобиль. Водитель обвинен в непредумышленном убийстве, его отпустили под залог.

 
ForUm

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