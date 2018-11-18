Британец Стивен Читли получил награду «Weather Photographer of The Year» за лучшее фото погоды. Он снял молнию над английским городом Блэкпул на побережье Ирландского моря, сообщает УНИАН.
Победитель получил выигрыш в 500 фунтов, новый фотоаппарат, а также членство в Королевском метеорологическом сообществе, которое ежегодно организует этот конкурс.
Читли назвал свою работу «Электрический Блэкпул».
Он стал свидетелем ливня и непогоды в Блэкпуле, поэтому решил попробовать сфотографировать несколько молний.
Отметим, что в короткий список премии вошла также работа украинского фотографа Евгения Самученко. Он представил фото покрытого льдом пляжа в Исландии.
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