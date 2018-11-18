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Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря опроверг информацию о проведении объединительного церковного собора 22.

«Меня не удивляет, что неизвестные анонимы «объявляют» в Фейсбуке церковные соборы. Меня удивляет то, какое количество образованных людей, священнослужителей воспринимает такое «объявление» за чистую монету и распространяет его», - написал он на своей странице в Facebook.

«Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация не соответствует действительности. Снова вынужден повторить: только официальное сообщение о дате собора будет означать, что она уже определена», - подчеркнул Зоря.

Напомним, бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение объединительного собора планируется на 22 ноября.

В свою очередь Зоря опроверг эту информацию.
ForUm

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