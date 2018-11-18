За прошедшие сутки, 17 ноября, ситуация в районе проведения операции имела признаки к увеличению огневой активности противника и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом зафиксировано 10 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций из минометов калибра 82 мм в районах населенных пунктов Песчаное, Желобок, Новотошковское, Орехово, Свободное, Троицкое и Светлодарск. Кроме того, вблизи Желобка, хутора Вольного и Светлодарска противник вел огонь из минометов 120-го калибра. По опорным пунктам неподалеку Марьинки, Березового, Красногоровки, Гнутово, Лебединского и Широкино оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

Во время боевых действий 17 ноября ранение несовместимое с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала текущих суток противник, из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще двое - ранены.