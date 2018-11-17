За прошедшие сутки, 16 ноября, боевики 10 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом шесть раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями, сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

Из минометов 82-го и 120-го калибров враг обстреливал позиции Объединенных сил на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Попаснянском направления в районе населенного пункта Вольный. Минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

По данным разведки, в течение 16 ноября 2 оккупантов были ранены.

С начала этого периода враг из минометов 82-го калибра обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское и Желобок. У последнего зафиксировано использование и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики вели огонь по защитникам Гнутово. Во время боевых действий, 17 ноября, погиб один военнослужащий Объединенных сил.