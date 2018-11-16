В трех районах оккупированного Крыма произошли аварийные отключения света. Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу «Крымэнерго», ведется поиск повреждений.

По информации предприятия, в 7 утра произошло отключение света в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района. Кроме того, в 11 часов был частично обесточен Бахчисарай.

В 13:10 случилось аварийное отключение света в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района.

Спустя час, в 14:11, обесточенными оказались еще два населенных пункта – Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.