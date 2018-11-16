также в разделеОбщество
Сыну премьера Чехии могут запретить въезд в Украину 6
Украине обещают выходные без осадков 9
Онуфрий: Поместная церковь в Украине - это приманка 33
СБУ задержала бывшего боевика «Оплота» 13
В Кабмине назвали виновных в ситуации с отоплением в Смеле 27
Польская православная церковь запретила своим священникам общение с УПЦ КП и УАПЦ 84
Украина повышает стоимость е-виз 27
Встречавшийся с Порошенко архиерей УПЦ МП отказался от участия в объединительном Соборе 62
В Украине планируют сузить крайнюю левую полосу на трассах 20
Руководитель ГАСК Херсонщины задержан на взятке 14
НАБУ уверяет, что их сотрудники не следили за синагогой 14
Араратская долина: об особенностях местных виноградных сортов рассказывает АЛКОМАГ 31
Херсонские маршрутчики объявили забастовку 19
Матери Гриба разрешили второе за 15 месяцев свидание с сыном 16
Главный раввин Украины назвал имена людей, следивших за синагогой 55
Полиция расследует злоупотребления при передаче Почаевской лавры УПЦ МП 51
СБУ допросила одну из лидеров венгров Закарпатья 28
САП сообщила о подозрении Продану 21

В трех районах оккупированного Крыма произошли аварийные отключения света. Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу «Крымэнерго», ведется поиск повреждений.

По информации предприятия, в 7 утра произошло отключение света в селах Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье Бахчисарайского района. Кроме того, в 11 часов был частично обесточен Бахчисарай.

В 13:10 случилось аварийное отключение света в населенных пунктах Жилино, Марьино, Орденоносное и Лобаново Джанкойского района.

Спустя час, в 14:11, обесточенными оказались еще два населенных пункта – Коренное и Новогригорьевка (частично) Нижнегорского района.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги