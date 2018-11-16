Виноградная лоза подарила миру 2 великолепных напитка – вино и коньяк. Существуют международные сорта, которые произрастают практически во всех винодельческих регионах, но есть и уникальные находки. В этой статье мы поговорим о лучших сортах винограда, которые произрастают в Араратской долине и используются в производстве коньяка.

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Воскеат

Этот один из наиболее популярных сортов, его название переводится как «золотая ягода». Этот сорт обычно дозревает к середине сентября, имеет достаточно маленькие гроздья цилиндрической формы. Сами ягоды белые, мелковатые. Этот сорт получил большую популярность благодаря высокой урожайности и умеренной силе роста, как и большинство местных сортов, он напитывается теплом солнца и становится очень ароматным.

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Гарандмак

Этот виноградный сорт признали старейшим среди местных. По данным исследователей его выращивают большее 3000 лет. Название у него весьма необычное и переводится, как «курдюк ягненка». Гарандмак достаточно универсальный виноград, который подходит не только для производства коньяка, но также тихих и игристых вин. Он отличается очень вкусными и сочными ягодами, а также достаточно поздним периодом сбора урожая.

Чилар

Данный виноградный сорт называют одним из основных в Араратской долине. Его основные зоны выращивания Эчмиадзианский и Аштаракский районы. В отличие от перечисленных ранее сортов, этот имеет более длинные гроздья, благодаря которым он получил еще одно аутентичное название «тульки куйруги», то есть «лисий хвост». Урожайность достаточно высокая, хотя созревание ягод проходит достаточно поздно – лишь в конце сентября. Особенности местного климата способствуют набору большого количества сахара.

Кангун

Хорошо известный в Армении виноградный сорт, который также отличается поздним периодом созревания. Ягоды желто-зеленого цвета с коричневым оттенком имеют одну интересную особенность – достаточно толстый слой специфического налета пруин.

Бананц

Последний в нашем списке, но не по своим качествам виноградный сорт, который очень активно используется в производстве коньяков. Также принадлежит к сортам с поздним периодом сбора, отличается некрупными круглыми ягодами зеленого оттенка.

Поздний период сбора урожая, который характерен для перечисленных сортов, - одно из важнейших условий для создания по-настоящему качественного и вкусного коньяка. Они успевают как следует насытиться сахаром и прийти к своему эталонному состоянию.