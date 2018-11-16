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Марк Цукерберг, являющийся главой Facebook, запретил топ-менеджерам пользоваться гаджетами компании Apple как на рабочем месте, так и на публике. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The New York Times.

Запрет на использование iPhone руководство Facebook получило якобы из-за ссоры Цукерберга и главы Apple Тима Кука. Последний раскритиковал соцсеть за слив данных пользователей.

Как сообщалось, Тим Кук был одним из тех, кто открыто критиковал Цукерберга после массовой утечки данных с Facebook. Соцсеть попала в масштабный скандал, потеряв много денег.

Напомним, сооснователь Apple Стив Возняк удалил свой аккаунт в Facebook из-за скандала с утечкой информации. Он заявил, что Facebook небрежно относится к приватной информации пользователей.
ForUm

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