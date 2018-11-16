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Прокуратура Черкасской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, 16-летняя девушка, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался.

В настоящее время несовершеннолетний сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
ForUm

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