Пятая авеню в Нью-Йорке впервые за последние пять лет не возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц мира. Об этом в своем ежегодном отчете «Главные улицы мира» сообщает консалтинговая компания Cushman & Wakefield.

В 2018 году в лидерах рейтинга самых дорогих улиц – Козуэй-Бей в Гонконге, Китай. Средняя ставка аренды помещений под магазины составляет 2671 доллар США за квадратный фут (0,09 кв. м.) в год. или 24606 долларов в год за кв. м., передает 112 Украина.

Второе место – у Пятой авеню – 20733 долларов за кв. м. Третье место – у лондонской Нью-Бонд-стрит - 16071 долларов за кв. м. Она же признана самой дорогой улицей Европы.

В первую десятку вошли:

Елисейские поля, Париж, - 13992 долларов;

Виа Монтенаполеоне, Милан - 13500;

квартал Гиндза, Токио - 11232;

Питт-Стрит-Молл, Сидней - 8882;

Мендон, Сеул - 8364;

Банхофштрассе, Цюрих - 7872;

Кольмаркт, Вена - 4740.

Всего в рейтинге «Главные улицы мира» представлены 446 центральных улиц в 65 странах мира. В самом первом отчете «Главные улицы мира», опубликованном в 1988 году, наиболее дорогой улицей мира была признана 57-я Восточная улица Нью-Йорка с арендной ставкой в 425 долларов США за квадратный фут в год.