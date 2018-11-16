За прошедшие сутки, 15 ноября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник 8 раз применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный, Шумы, Пивденное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Вольный, Шумы, Пивденное и Водяное. На опорные пункты наших войск у Южного и Водяного противник также осуществлял огневое воздействие из миномета 120-го калибра, а в районе хутора Свободный – из вооружения БМП-1.

В ходе боевых действий двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 15 ноября, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожено и еще пятерых - ранены.