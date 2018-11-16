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Пенсионный фонд Геническа незаконно передает персональные данные крымчан, которые выехали на материковую Украину с аннексированного полуострова. Об этом рассказал Крым.Реалии заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов.

По его словам, пенсионный фонд Геническа якобы хочет избежать выплат «двойных пенсий» для крымчан от Украины и России.

«Мы не имеем права, как государство, в котором временно оккупировали территорию, сотрудничать со страной-агрессором. Мы передаем данные наших граждан, которые покидают Автономную Республику Крым, выезжают на материковую часть Украины в связи с притеснениями. Мы информируем страну-агрессора о персональных данных граждан Украины. Более того, обращаются на русском языке и пишут «Республика Крым» – как это делает оккупант. Как это возможно?!» – возмутился Гданов.

По его словам, постоянное представительство президента Украины в АРК обратилось в СБУ.

Также Гданов на своей странице в Facebook опубликовал примеры таких обращений от пенсионного фонда.

В Пенсионном фонде Украины в ответ на информационный запрос  подтвердили, что ведут переписку с Россией. При этом в ведомстве уточнили, что они не общаются с подконтрольными Москве властями на полуострове.

После аннексии Крыма Россией на материковой Украине возникла проблема невыплат социальной помощи крымчанам-переселенцам, отмечают украинские правозащитники. По их информации, украинские чиновники обращаются к российской стороне, чтобы узнать, получали ли крымчане пенсии в Крыму. Если такие выплаты проводились, то крымчанину отказывают в материальной поддержке.

Украинские ведомства не отрицают, что запрашивают у России информацию о выплатах на территории Крыма, однако утверждают, что делают это «согласно законодательству».

 
ForUm

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