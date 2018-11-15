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Медикам не удалось спасти 41-летнюю жительницу Беляевского района, которая получила травмы после выпадения из маршрутки.

Об этом сообщили в Одесской областной клинической больнице, где скончалась пострадавшая, передает «Думская».

Женщина все это время находилась в коме — в результате происшествия 41-летняя пассажирка ударилась головой и получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел 9 ноября на маршруте №84 Нати-Одесса. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.

По данному факту полиция начала уголовное производство по статье — нарушение правил безопасности дорожного движения.

 
ForUm

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