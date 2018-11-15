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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 56 человек. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести.

Площадь пожара выросла до 215 кв. миль и уничтожило почти 9 тыс. домов. Больше 52 тыс. человек пришлось покинуть свои дома. Во временных убежищах находятся 1,4 тыс. человек.

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 8 ноября. Президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Напомним, нынешний пожар, бушующий с 8 ноября, повлек за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей.

Пожар добрался до Малибу, города, где живут многочисленные звезды Голливуда.
ForUm

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