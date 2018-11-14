Сегодня, 14 ноября, на своем заседании Кабинет Министров поддержал законопроект, совершенствующий систему общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Отмечается, что новации должны повысить качество администрирования единого социального взноса и дисциплину его уплаты.

Предложенные изменения в законодательство предусматривают увеличение максимальной величины базы начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных заработных плат (до суммы 104 325 гривен). «Таким образом, не только будет перекрыта одна из минимизационных схем, но и восстановлена социальная справедливость. Ведь те, кто получают большие зарплаты, должны, соответственно, и платить ЕСВ должным образом. Одновременно, чтобы стимулировать легализацию доходов граждан, предлагается установить регрессивную шкалу размера ЕСВ», – говорится в сообщении.

Кроме того, изменениями предусмотрены следующие размеры единого взноса с дохода, превышающего 25 размеров МЗП:

- 20% - если база начисления составляет от 25 до 70 МЗП;

- 17% - от 70 до 150 размеров МЗП;

- 15% - от 150 до 200 размеров МЗП;

- 10% - от 200 до 270 размеров МЗП;

- 5% - если превышает 270 МЗП.

Также предусматривается законодательное закрепление требований применять на предприятиях по принципу дифференциации заработной платы в зависимости от сложности, квалификации, ответственности работы. Устанавливается требование платить ЕСВ руководителям предприятий из расчета двух минимальных заработных плат. В Кабмине прогнозируют, что эффект только от этого мероприятия составит 3,4 млрд грн в год.

Ожидается, что всего в результате предлагаемых механизмов взимания ЕСВ с высоких заработных плат и легализации зарплат дополнительные поступления в Пенсионный фонд составят почти 10 млрд гривен в год.

Законодательные изменения предусматривают усиление ответственности за неуплату ЕСВ.