Движение на одной из линий парижского метро было остановлено из-за пассажира с козлом, который отказывался выходить из поезда. Об этом сообщает The Independent.

Официальные лица объявили во вторник утром, что «акт недоброжелательства» со стороны пассажира привел к немедленному приостановлению линии, что вызвало серьезные задержки.

Отмечается, что мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, при этом он отказывался выходить из метро. По словам очевидцев, он попытался сбежать после прибытия полицейских, но был задержан.

В правоохранительных органах сообщили, что животное было украдено.