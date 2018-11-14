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Движение на одной из линий парижского метро было остановлено из-за пассажира с козлом, который отказывался выходить из поезда. Об этом сообщает The Independent.

Официальные лица объявили во вторник утром, что «акт недоброжелательства» со стороны пассажира привел к немедленному приостановлению линии, что вызвало серьезные задержки.

Отмечается, что мужчина с животным сел в поезд на станции Тюрильи и напугал пассажиров, при этом он отказывался выходить из метро. По словам очевидцев, он попытался сбежать после прибытия полицейских, но был задержан.

В правоохранительных органах сообщили, что животное было украдено.

 

 
ForUm

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