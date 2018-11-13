Председатель кооператива «Морской 1» Олег Невзоров решил создать свою личную коммуникацию с инвесторами и выпустил свой видеоблог, в котором имеющиеся и будущие инвесторы ЖК «Аквамарин» могут, не выезжая на объект познакомиться с текущим этапом строительства, реальным качеством выполнения работ, и, что немаловажно, с самим застройщиком.

Как утверждает Олег Невзоров, «по старым технологиям работать с имеющимися и потенциальными инвесторами уже нельзя. На сегодняшний момент в социальных сетях есть все инструменты для того, чтобы повысить доверие инвестора к объекту строительства. Нужно не бояться высказывать свое мнение лично, а не посредством размещения популистских статей в интернете. Широко известно, что популисты двигают любой процесс исключительно вниз, в пропасть. В рекламе звучит, конечно, хорошо — бизнес с человеческим лицом. Но с каким еще он бывает?! Нужно переставать пользоваться штампами из соцреализма и использовать нестандартный для застройщика формат».

Несмотря на короткий промежуток времени со времени размещения первого сюжета в сети многие риелторы города уже нашли такой подход к взаимодействию с аудиторией оригинальным. По словам директора одного из агентств «во-первых в Одессе такого не было! Олег Невзоров первый! Во-вторых, в самом видеоблоге видна искренность общения, прослеживается оригинальный стиль, по которому информацию о текущем положении дел на стройке ЖК «Аквамарин» легко запоминают. Несмотря на некоторое количество негативных и откровенно лживых статей в интернете потенциальный клиент понимает, что открытость руководителя компании демонстрирует отсутствие надуманных проблем».

Напомним, что последние несколько недель в Одессе не утихает конфликт между двумя застройщиками. Предмет раздора - квартиры и офисы в курортном районе и в престижном жилом комплексе «Аквамарин». Также, по имеющейся информации от риелторов, квартиры в микрорайоне «Таировские Сады» продаются активнее, чем в соседствующих «Жемчужинах».

Понимая все эти моменты, конкурент почувствовал свою слабость и начал использовать технологию черного пиара на своих медиаресурсах, чтобы ввести одесситов в заблуждение.