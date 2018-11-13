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Комитет ООН против дискриминации женщин призвал власти Таджикистана отменить тесты на девственность перед вступлением в брак, сообщает Радио Свобода.

В рекомендациях правительству Таджикистана, опубликованных 12 ноября, комитет ООН против дискриминации женщин заявляет, что «поправки в Семейный кодекс страны об обязательном медицинском обследовании невест часто используется для проведения тестов на девственность, что нередко приводит к самоубийству».

В ООН считают, что в этой болезненной и унизительной практике, которой подвергают сотни девушек ежегодно, нет медицинской необходимости, а «институт девственности» является вредной традицией.

«Девственность не может оставаться индикатором, определяющим честь человека в 21 веке, поскольку это противоречит фундаментальному праву женщины – быть свободной в своем выборе», - говорится в рекомендациях ООН.

Документ был опубликован через две недели после того, как члены комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин на заседании в Женеве заслушали доклад Таджикистана.

Медицинские осмотры тех, кто собирается в Таджикистане жениться, были введены в 2016 году. По официальной версии, проверяется в первую очередь генетика, чтобы в брак не вступали близкие родственники или носители генетических заболеваний. Но на самом деле будущих супругов проверяют также на ВИЧ, гепатит и другие заболевания, передающиеся половым путем, а девушек проверяют на девственность. Органы ЗАГСа не имеют права регистрировать браки без наличия медицинских справок о состоянии здоровья.

В традиционном таджикском обществе до сих пор считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной. Поэтому, если муж обнаружит в брачную ночь, что она не девственница, невесту могут с позором выставить за дверь, а родители, как правило, отказываются принять дочь обратно.

По данным Республиканского центра судмедэкспертизы, за первое полугодие 2018 году к ним обратились 22 жениха, которые сомневались в девственности своей невесты и требовали ее проверки.
ForUm

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