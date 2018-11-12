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Антимонопольный комитет Украины открыл дело против мобильных операторов «Киевстар», «Водафон-Украина» и «Лайфселл» за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Речь идет о том, что плата за пакет услуг распространяется на 28 дней, а не на месяц. Об этом сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен, передает Delo.ua.

Как отметила Процишен, в объяснениях мобильные операторы заявили, что законодательством расчетный период в 1 месяц установлен относительно абонплаты, а у них указан другой вид платы — «плата за пакет услуг». По мнению операторов, нормативное ограничение в месяц не распространяется на их новые тарифные пакеты. «Также было указано, что понятие платы за услугу имеет другую правовую природу, нежели абонентская плата», — сообщила уполномоченный АМКУ.

Однако, по ее словам, было выяснено, что в условиях предоставления телекоммуникационных услуг, утвержденных операторами, в разделах «терминология» указывается именно «абонентская плата». Кроме того, некоторые операторы в информации про введение 4-недельного расчетного периода использовали это понятие. 

Напомним, в сентябре Антимонопольный комитет Украины начал исследование вопроса поднятия операторами платы за услуги мобильной связи путем установления расчетного периода оплаты - 4 недели
ForUm

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